New Work pracuje nad 7 lokalizacjami pod biura elastyczne w Polsce

Firma zwraca uwagę, że ekonomia współdzielenia jest już obecna na rynku nieruchomości. Rozwój cyfryzacji sprawia, że klienci korporacyjni zwracają się ku elastycznym przestrzeniom biurowym. Ale nie wszędzie jest to jeszcze powszechne. Podczas gdy w Azji i Stanach Zjednoczonych ponad 90% największych najemców korzysta już z elastycznych rozwiązań biurowych, odsetek ten jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wciąż znacznie niższy. Co to oznacza? Fala zmian pojawi się w naszym regionie już wkrótce. Według Abta nie ma wątpliwości co do tego, że właściciele nieruchomości muszą rezerwować od 15 do 20% swojej przestrzeni biurowej na takie rozwiązania. Po to, żeby sprostać przyszłym oczekiwaniom klientów.