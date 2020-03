Next Road Ventures zainwestował w startup TrustMate

TrustMate to oprogramowanie SaaS do zbierania i zarządzania opiniami online skierowane do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z wielu branż. Wrocławski startup pomaga efektywnie budować pozytywny wizerunek firmy i produktów, zwiększać ruch, widoczność i pozycje w wynikach wyszukiwania oraz efektywnie zarządzać jakością poszczególnych kanałów sprzedaży. Poprzez zastosowanie nowatorskich metod firma stworzyła konkurencyjne narzędzie znacząco zwiększające zaangażowanie klientów, wyrażające się m.in. poprzez wysoką liczbę oraz jakość pozostawianych opinii - aspektów kluczowych przy budowaniu wartości marki w Internecie. Firma rozpoczęła sprzedaż na początku 2019 roku i może pochwalić się współpracą z takimi znanymi markami jak m.in. Decathlon, Wittchen, Insert, Votum czy 4F, podano.

"To, co wyróżnia TrustMate na tle polskiej i zagranicznej konkurencji, to znacznie wyższy wskaźnik konwersji zaproszeń na opinie oraz jakość tych opinii. Dzięki spersonalizowanej formie oraz systemowi podpowiedzi słów i fraz do firm trafiają jedynie komentarze o wysokim znaczeniu dla prowadzonego biznesu oraz SEO. Nasze narzędzie odpowiada też na potrzeby różnych branż, tj. nie ograniczamy się jedynie do e-commerce, ale personalizujemy nasz produkt również dla innych obszarów działalności, m.in. kancelarie prawne, hotelarstwo czy usługi medyczne. TrustMate stanowi remedium na problem niskiej wiarygodności opinii internetowych oraz niewykorzystania potencjału marketingowego komentarzy w sieci" - powiedział pomysłodawca TrustMate Jerzy Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Doświadczenie zespołu TrustMate, konkurencyjny produkt oraz globalne ambicje wyjścia na rynki CEE i USA sprawiły, że na inwestycję zdecydował się Next Road Ventures, fundusz koinwestujący z aniołami biznesu, podano w materiale.

"TrustMate idealnie wpisuje się w nasz profil inwestycyjny i spełnia wszystkie kryteria potrzebne do osiągnięcia globalnego sukcesu. Postawiliśmy przede wszystkim na mocny zespół, który z sukcesem rozwinął wiele komercyjnych internetowych przedsięwzięć, dopracowany produkt o wskaźnikach konwersji na opinie znacząco przewyższających międzynarodową konkurencję, duży potencjał rozwoju produktu oraz olbrzymi, dynamicznie rosnący rynek docelowy" - podkreśliła partner funduszu Next Road Ventures Ewa Chronowska.

Next Road Ventures to fundusz venture capital koinwestujący z inwestorami prywatnymi (aniołami biznesu) do 4 mln zł w spółki technologiczne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do ekosystemu funduszu, który aktywnie wspiera rozwój sceny startupowej w Europie Środkowo-Wschodniej, należy również międzynarodowa sieć aniołów biznesu, CEE Business Angels Network oraz wiodąca platforma matchingowa Vestbee, która łączy globalne akceleratory, fundusze VC i korporacje ze startupami z CEE.

