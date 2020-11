transport 51 minut temu

Nextbike Polska ma aneks do umowy standstill z Alior Bank, ING BSK i BGK

Nextbike Polska w restrukturyzacji podpisał aneks do umowy standstill z Alior Bankiem, ING Bankiem Śląskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przewidujący m.in. wydłużenie okresu negocjacji z bankami do 13 listopada z bankami i okresu obowiązywania umowy standstill do 30 listopada 2020 r., podała spółka.