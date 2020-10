Niedzielski: Wzrost liniowy ograniczyłby rozwój pandemii do 15-18 tys. zakażeń

"Najważniejszym zadaniem jest zmniejszyć tempo rozwoju pandemii. [...] My musimy wszystko zrobić, używając tych obostrzeń, żeby spowolnić rozwój i przynajmniej przejść do trendu liniowego. [...]. Jeżeli udałoby się utrzymać ten scenariusz wzrostu liniowego, to on nam pozwoli się utrzymać w okolicach 15-18 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.