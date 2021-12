Portfel inwestycyjny zamiast kolejnego gadżetu? To dobry pomysł na prezent? - Wydaje się, że szczególnie dla dzieci, taki ETF to jest dobre rozwiązanie. Niskie koszty, dywersyfikacja. Będziemy wprowadzać kolejne tego typu instrumenty. Pasywne inwestowanie jako prezent pod choinkę wydaje się bardzo dobrym pomysłem - powiedział w "Money. To się liczy" Marek Dietl, prezes GPW.