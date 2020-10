No Fluff Jobs: 77% juniorów IT miało lub ma problem ze znalezieniem pracy

Według badania No Fluff JobsPołowa początkujących specjalistów IT (niezależnie od płci) zarabia między 3 a 5 tys. zł netto, ale pensje aż jednej trzeciej nie przekraczają dolnych widełek. Zarobki powyżej 8 tys. zł netto otrzymuje jedynie 2% juniorów ankietowanych.

"Aż dla 97% juniorów najważniejsze są możliwości rozwoju, a dla 80% atmosfera w pracy. Najmłodsi stażem specjaliści IT liczą także na sukcesywny wzrost zarobków (65% respondentów), równie ważna jest dostępność szkoleń (57%) czy szansa na awans (54%). Na dodatkowych benefitach zależy tylko co piątemu juniorowi" - czytamy także.

"Wyniki naszego badania jasno wskazują na to, ze pandemia zmieniła rynek pracy. Zmniejszenie liczby otwartych rekrutacji wśród stanowisk juniorskich wymusza zmianę podejścia do zdobywania i podnoszenia kompetencji u początkujących w branży IT. Gdy połowa juniorów obecnie szuka pierwszej pracy, nie wystarczy już skończyć szkoły czy kursu programowania. Warto zainwestować w umiejętności, które mogą się okazać asem w rękawie podczas rekrutacji. Mówię tutaj przede wszystkim o umiejętnościach technicznych, choć nie tylko. Motywacja do nauki i dążenie do ciągłego rozwoju zawsze są w cenie. Jako junior, warto nieustannie rozwijać swoje skille i budować portfolio np. pisząc proste aplikacje czy rozwiązując zadania na portalach pozwalających szlifować swoje umiejetności z danego języka programowania takich jak HackerRank. Warto również poznać wzorce projektowe i kluczowe zasady programowania, np. DRY, KISS i SOLID. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają umiejętności miękkie takie jak komunikatywność, umiejętność

współpracy w zespole czy samodzielność" - podsumowała HR BP w No Fluff Jobs Aleksandra Kubicka, cytowana w komunikacie.