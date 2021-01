No Fluff Jobs: Najniższe płace w IT wzrosły o 18% w kontraktach B2B w 2020 r.

"Na początku pandemii, w drugim kwartale roku, nic nie zapowiadało tak dynamicznego wzrostu. Pracodawcy byli ostrożni i skupili się na obserwowaniu sytuacji ekonomicznej w Europie oraz na dostosowywaniu procesu rekrutacji do możliwości pracy zdalnej. Natomiast w czwartym kwartale firmy wznowiły zamrożone wcześniej projekty, a w związku z wymuszonym przyśpieszeniem cyfryzacji wielu biznesów zapotrzebowanie na usługi informatyczne bardzo wzrosło - i rekrutacje ruszyły" - czytamy w komunikacie.

Pracodawcy z branży IT poszukiwali zarówno specjalistów ze znajomością języków backendowych, szczególnie tych programujących w językach Python i Java, jak i specjalistów mocnych w językach frontendowych - tu pilnie poszukiwane były osoby z doświadczeniem w programowaniu w Java Script czy Angular i React.

"W 2020 r. we wszystkich specjalizacjach IT proponowane zarobki wzrosły w stosunku do 2019 r. Średnio w całej branży IT najniższe proponowane zarobki wzrosły w stosunku do 2019 r. o 18% na kontrakcie B2B - z 11 000 zł do 13 000 zł netto - i o 13% na umowie o pracę - z 8000 zł do 9500 zł netto. Z kolei najwyższe proponowane zarobki wzrosły średnio o 12,5% na kontrakcie B2B - z 16 000 zł do 18 000 zł netto - i o prawie 8% na umowie o pracę - z 13 000 zł do 14 000 zł netto" - czytamy dalej.

W przypadku specjalistów backendowych maksymalne proponowane płace wzrosły z 16 000 zł netto do 18 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 14 000 zł netto do 15 700 zł netto na umowie o pracę. W przypadku frontendowców wzrosły z 16 000 zł netto do 17 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 13 500 zł netto do 15 000 zł netto na umowie o pracę, podano także.

W materiale wskazano, że w minionym roku pracodawcy otworzyli się na pracę zdalną. O ile na początku 2020 r. ofert z możliwością pracy całkowicie zdalnej publikowanych na No Fluff Jobs sięgał ok. 15% wszystkich ofert, to pod koniec roku było to już 40%.

W ciągu 2020 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wyniosła 26 tysięcy - najwięcej od początku jego istnienia i o 60% więcej niż w roku 2019, podano także.

No Fluff Jobs to branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT z widełkami wynagrodzeń w Europie.

technologie media telekomunikacja