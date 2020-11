Notowania miedzi na najwyższym poziomie od połowy 2018 roku

Pierwszym czynnikiem były lepsze od oczekiwań dane makro, które w poniedziałek pojawiły się w Azji. Najpierw pozytywnie zaskoczył odczyt PKB w Japonii za III kwartał, a następnie pojawiły się dobre dane makro z Chin. W przypadku Państwa Środka, uwagę inwestorów przyciągnął przede wszystkim odczyt związany z dynamiką produkcji przemysłowej, która wyniosła w październiku 6,9% rdr przy oczekiwanych 6,5% rdr. Lepiej od oczekiwań wypadła także dynamika inwestycji w aglomeracjach miejskich, natomiast rozczarowała dynamika sprzedaży detalicznej (na to ostatnie inwestorzy jednak przymknęli oko, bo odczyt był i tak lepszy niż we wrześniu).

Drugim czynnikiem, który pozytywnie zadziałał na nastroje inwestorów na rynku miedzi (i nie tylko), były informacje o dużej skuteczności szczepionki firmy Moderna, przekraczającej skuteczność wcześniej ogłoszonej szczepionki firmy Pfizer. To już kolejne doniesienia tego typu i można spodziewać się, że w kolejnych tygodniach wyniki swoich badań nad szczepionką mogą ogłaszać także inne firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne. Wyścig po szczepionkę nabrał tempa, a to oznacza, że istnieje coraz większa szansa na wygraną walkę z pandemią. Warto jednak mieć na uwadze to, że nawet jeśli skuteczna szczepionka wejdzie do powszechnego użytku, to raczej nie nastąpi to przed kluczowym sezonem zimowym.