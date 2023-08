Nowa inwestycja Orlenu. Będzie większy magazyn gazu

Będą głębokie odwierty

Jak wyjaśnił PAP dyrektor działu geologii i eksploatacji PGNiG Krzysztof Potera, złoże do którego, mają sięgnąć odwierty, leży na poziomie ok. 1500 m.

Grupa Orlen jest obecnie właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć z nich to: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe, dwa kolejne, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe, gromadzą gaz w kawernach, wypłukanych w złożach soli.