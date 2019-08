NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

" Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119 638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 1,6 zł i nie większą niż [nie podano], tj. do kwoty nie niższej niż 41 119 640 zł i nie wyższej niż [nie podano]; podwyższenie kapitału zakładowego spółki [...] zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż [nie podano] akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Akcje serii B oraz akcje serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia" - czytamy w projektach.

"Z uwagi na charakter i strukturę akcjonariatu spółki, a także potrzeby kapitałowe spółki, biorąc pod uwagę czas oraz stopień sformalizowania, a także koszty przeprowadzenia poszczególnych rodzajów subskrypcji akcji, najkorzystniejszym dla spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i skierowanie ofert objęcia akcji serii B oraz akcji serii C do akcjonariuszy spółki posiadających pakiety akcji spółki przekraczające 0,5% w kapitale zakładowym spółki, którzy będą uczestniczyć w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 13 września 2019 roku i wezmą udział w procesie budowania księgi popytu, oraz do innych podmiotów, zgodnie z decyzją zarządu. Celem zastosowania trybu subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jako sposobu na przeprowadzenie emisji akcji serii B oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i

możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy spółki" - czytamy także.