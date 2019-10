OEX sprzedał OASIS spółkę ArchiDoc, wstępna cena za udziały to 65 mln zł

"Strony ustaliły również, że emitentowi będą przysługiwały warunkowe dopłaty do ceny sprzedaży, należne w wypadku przekroczenia przez ArchiDoc ustalonej wartości znormalizowanej EBITDA w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Łączna maksymalna wysokość dopłat do ceny z tego tytułu nie przekroczy 15 000 000,0 zł" - czytamy także.