budownictwo 1 godzinę temu

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi S7 Płońsk - Czosnów na odcinku od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wartość oferty to ok. 692,5 mln zł.