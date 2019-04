Oferta do 2,82 mln akcji BoomBit od 9 IV, debiut na GPW - w I poł. maja (aktual)

Poniżej zaktualizowana wersja depeszy

Oferta publiczna do 2,82 akcji, w tym do 1,3 mln akcji nowej emisji serii F spółki BoomBit rozpocznie się jutro od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych i book-buildingu dla inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 46 mln zł i zakłada debiut na GPW w I połowie maja, poinformował prezes Marcin Olejarz.

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit obejmuje nie więcej niż 2 820 000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu: nie więcej niż 1 300 000 nowo utworzonych akcji serii C i nie więcej niż 1 520 000 akcji serii B (akcje sprzedawane), podano w prospekcie.

W ramach oferty akcjonariusze sprzedający zamierzają sprzedać odpowiednio: Karolina Szablewska-Olejarz i Marcin Olejarz - po max. 230 000 akcji serii B, ATM Grupa - do 600 000 akcji serii B, We Are One Ltd. - do 460 000 akcji serii B. Akcje serii B są akcjami na okaziciela.

Akcje serii C oferowane są inwestorom w dwóch transzach: transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii B oferowane są inwestorom w transzy inwestorów Instytucjonalnych, podano także.

Na 8 kwietnia zaplanowano publikację ceny maksymalnej. Zapisy i wpłaty w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane 9-16 kwietnia, a budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowana jest na 9-17 kwietnia. Także 17 kwietnia ma zostać opublikowana ostateczna cena, liczba akcji i ich podział na transze. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 18-24 kwietnia, a przydział walorów w obu transzach - najpóźniej do 26 kwietnia.

Oferującym jest Vestor Dom Maklerski, współprowadzącym księgę popytu - Trigon Dom Maklerski, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM Alior Banku, DM BOŚ i DM BDM.

"Cieszymy się, że możemy wystartować z ofertą publiczną - zakładamy, że uda nam się zadebiutować na rynku głównym GPW w pierwszej połowie maja. Wierzymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój. Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać z rynku ok. 46 mln zł. Większość z zebranych środków przeznaczymy na tzw. user acquisition, czyli pozyskiwanie użytkowników. W planach mamy także wydatki na prace rozwojowe nowych gier oraz narzędzi analitycznych" - powiedział Olejarz, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2018 r. spółka odnotowała 8,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 20,96 mln zł wobec 7,05 mln zł rok wcześniej.

BoomBit to polski deweloper i wydawca gier na platformy mobilne.

