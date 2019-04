Oferta do 2,82 mln akcji BoomBit ruszy we wtorek, debiut na GPW - w I poł. maja

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit obejmuje nie więcej niż 2 820 000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu: nie więcej niż 1 300 000 nowo utworzonych akcji serii C i nie więcej niż 1 520 000 akcji serii B (akcje sprzedawane), podano w prospekcie.

W ramach oferty akcjonariusze sprzedający zamierzają sprzedać odpowiednio: Karolina Szablewska-Olejarz i Marcin Olejarz - po max. 230 000 akcji serii B, ATM Grupa - do 600 000 akcji serii B, We Are One Ltd. - do 460 000 akcji serii B. Akcje serii B są akcjami na okaziciela.