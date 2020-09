Oferta publiczna do 187,83 mln akcji Allegro rusza dziś, przedział cen.:35-43 zł

"Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału)" - czytamy dalej.

"Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Dlatego cieszymy się na myśl, że będziemy mogli już wkrótce przedstawić naszą propozycję inwestycyjną zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i inwestorom detalicznym w Polsce" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Grupa Allegro spodziewa się uzyskać gotówkowe przychody netto wynoszące ok. 900,5 mln zł ze sprzedaży nowych akcji sprzedawanych o łącznej cenie emisyjnej wynoszącej ok. 1 000 mln zł, po odliczeniu kosztów i wydatków związanych z ofertą (z wyłączeniem wydatków niegotówkowych w kwocie 25,5 mln zł związanych z przyznaniem akcji pracownikom grupy), podano także w prospekcie.

"Grupa zamierza przeznaczyć oczekiwane przychody netto z emisji nowych akcji sprzedawanych, wraz z finansowaniem na podstawie nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego (ang. senior secured term loan facility) na kwotę 5 500 mln zł, na spłatę pozostałego do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu terminowego A na kwotę 1 363,5 mln zł, kredytu terminowego B na kwotę 3 990 mln zł, a łącznie z Istniejącym kredytem nadrzędnym A - oraz drugorzędnego (ang. second lien) kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 300 mln zł (w tym płatność niektórych opłat związanych z refinansowaniem) w celu uzyskania lepszej dźwigni finansowej netto, co według grupy zapewni jej większą elastyczność finansową. Pozostałe kwoty po refinansowaniu będą wykorzystane na ogólne cele korporacyjne grupy" - czytamy dalej.

Spółka zaangażowała BM PKO BP i Santander Bank Polska w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych. Dla uniknięcia wątpliwości, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking i Raiffeisen Centrobank AG działają wyłącznie w związku z ofertą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i nie świadczą żadnych usług ani doradztwa w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych, wyjaśniono także.