Open Finance miało 5,21 mln zł straty netto, 4,05 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

"W okresie 9 miesięcy 2019 roku przychody w wysokości 259 618 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 roku grupa zanotowała przychody na poziomie 287 465 tys. zł, co stanowi spadek o 10% r/r). Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów wzrosły o 1% r/r, natomiast przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z pośrednictwa nieruchomości spadły o odpowiednio 33% i 45%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 272 158 tys. zł i spadły o 2%. Spadek ten nie jest liniowy w stosunku do zmiany przychodów głównie ze względu na wyższą (w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku) kontrybucję sieci partnerskiej charakteryzującej się najwyższym udziałem kosztu prowizyjnego w relacji do łącznych przychodów. Spadek kosztów wiąże się również z obniżeniem wydatków dotyczących wynajmowanych lokali o 42% r/r częściowo skompensowanych wzrostem kosztów amortyzacji o 8% r/r, na co miało wpływ wdrożenie MSSF 16 Leasing. W analizowanym okresie udział w zysku jednostek

stowarzyszonych spadł o 60% r/r do kwoty 3 466 tys. zł. W efekcie powyższych zdarzeń, w okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2019 roku grupa poniosła stratę netto w wysokości 15 050 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 roku grupa wygenerowała zysk netto w wysokości 7 875 tys. zł)" - podano w raporcie.