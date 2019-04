Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"W I kwartale, zgodnie z przyjętymi w planie strategicznym Orange.one priorytetami, nadal koncentrowaliśmy się na wartości: promując konwergencję, monetyzując inwestycje w sieć światłowodową i kontynuując transformację działalności. To kluczowe czynniki warunkujące sukces naszej strategii powrotu na ścieżkę wzrostu. W marcu odświeżyliśmy ofertę Orange Love, wprowadzając dwa nowe pakiety dla klientów szukających bogatszej oferty telewizyjnej i większych mobilnych pakietów danych. Spodziewamy się, że te zmiany spotkają się z pozytywnym przyjęciem wśród klientów, generując dodatkową wartość. Nasza baza klientów konwergentnych stale się powiększa: stanowią oni już blisko 60% indywidualnych klientów stacjonarnego Internetu. W zasięgu naszej sieci światłowodowej znajduje się obecnie ponad 3,5 mln gospodarstw domowych - tj. blisko jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Natomiast we wszystkich największych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) ten zasięg zbliża się już do 50%. Jestem przekonany,

że taka rozległa sieć, rzeczywiście doprowadzająca światłowód do domu, to wyjątkowy atut, który daje nam dużą przewagę na konkurencyjnym rynku. Nasza baza klientów usług światłowodowych przekroczyła na początku kwietnia próg 400 tys. Nasycenie tymi usługami przekroczyło 11%, przy czym wskaźnik ten rośnie z każdym kolejnym kwartałem. Jesteśmy zadowoleni z solidnych wyników komercyjnych i stabilnych bazowych trendów biznesowych w pierwszym kwartale i z optymizmem oczekujemy drugiego kwartału, w którym planujemy wprowadzić szereg atrakcyjnych i budujących wartość ofert" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie.