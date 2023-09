Orlen inwestuje w biopaliwa. "Największa tłocznia rzepaku w Polsce"

Tłocznia rzepaku to nie koniec

Prezes Orlenu na konferencji prasowej zapowiedział, że to nie koniec projektów koncernu związanych z produkcją biopaliw w Kętrzynie.

Budowa zakładu rozpocznie się w pierwszej połowie 2024 r. Zakończenie planowane jest do połowy 2026 r. W skład kompleksu, oprócz samej tłoczni, wejdą: węzły technologiczne związane z przyjęciem surowców i ekspedycją produktów, magazynowaniem surowców i produktów, tłoczeniem i ekstrakcją, produkcją pary technologicznej oraz oczyszczaniem ścieków. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. oraz AB Industry S.A.

Nowe paliwo już wkrótce na stacjach

Prezes przypomniał też, że strategia Orlenu do 2030 r. zakłada zwiększenie produkcji biododatków do paliw w ciągu sześciu lat z 1,2 mln ton do 3 mln ton rocznie. Inwestycje koncernu w tę gałąź produkcji mają pochłonąć nawet 15 mld zł.