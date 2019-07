chemia 36 minut temu

Orlen Paliwa podpisał trzy umowy na zakup łącznie 48 cystern do przewozu paliw

Dzięki podpisanym w lipcu umowom, flota transportowa spółki Orlen Paliwa z grupy kapitałowej PKN Orlen wzbogaci się do końca br. o 6 autocystern do transportu paliw płynnych (tj. oleju napędowego i oleju opałowego) oraz 42 naczepy-cysterny do przewozu gazu płynnego (LPG), podał Orlen.