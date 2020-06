giełda 57 minut temu

OSR: Wydłużenie terminu zasiłku opiekuńczego do 12 VII to koszt 2,12 mld zł

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca będzie mógł zostać przyznany na 1,9 mln dzieci, a maksymalny koszt przedłużenia zasiłku o dwa tygodnie to 2,12 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.