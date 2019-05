transport 1 godzinę temu

OT Logistics nabędzie 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka za ok. 3,3 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - OT Logistics nabędzie w ramach umowy z chorwackim funduszem Erste 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka w Chorwacji za ok. 3,3 mln zł, podała spółka. Dzięki tej transakcji OT Logistics niweluje możliwość skorzystania z opcji sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) przez Erste do połowy 2020 r. Płatność za nabyte akcje rozłożona jest na raty, do lutego przyszłego roku.