OT Logistics: Ziścił się ostatni warunek zawieszający sprzedaż spółki zależnej

"W związku z powyższym, strony transakcji są zobowiązane do podjęcia działań zmierzających do zamknięcia transakcji, tj. do dokonania płatności oraz do przeniesienia tytułu do akcji, sprzedawanych jednostek floty śródlądowej oraz umów na podstawie umowy sprzedaży kontraktów" - czytamy dalej.