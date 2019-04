PAIH: Grenton ma umowę o partnerstwie z saudyjskim dystrybutorem

"Jeddah to silny ośrodek gospodarczy i handlowy w Arabii Saudyjskiej oraz miejsce gdzie centralę posiada nasz nowy dystrybutor, zatrudniająca ponad 2000 pracowników firma Al-Alameya. Po wielomiesięcznym procesie mającym na celu edukację naszego partnera oraz weryfikację technologii Grenton doprowadziliśmy nie tylko do zawarcia tej ważnej dla nas umowy, ale równocześnie do pierwszej wspólnej prezentacji podczas targów Saudi Building & Interios Exhibition" - powiedziała Natalia Zimny, odpowiedzialna za rozwój spółki Grenton na rynkach arabskich, cytowana w komunikacie.