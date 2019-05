PAIH: Mniejsze ośrodki najczęściej interesują inwestorów zagr. z branży IT

"Jeszcze kilka lat temu inwestorzy mieli bardzo jasno określone potrzeby lokalizacyjne i nie byli tak skłonni do rozważenia wejścia na inne, niż planowali, rynki. Były nimi najczęściej największe aglomeracje. W ostatnim czasie, również dzięki zaangażowaniu PAIH i partnerów regionalnych, mniejszymi ośrodkami udaje się zainteresować coraz większe grono zagranicznych firm. Najbardziej skłonne do tego rodzaju inwestycji są podmioty z branży IT. Częściej dostajemy też zapytania dotyczące Lublina, Rzeszowa, Olsztyna czy Białegostoku również w obszarze tworzenia centrów usług wspólnych" - napisał Kamoji-Czapiński w komentarzu do raportu na temat