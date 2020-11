PAIH: Van Pur i Vici Polska zawarły porozumienia z chińskimi dystrybutorami

Dwie polskie firmy przy okazji trwających targów China International Import Expo podpisały porozumienia o współpracy z lokalnymi partnerami, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Vici Polska zawarło porozumienie z Wuhan Asia - Europe International Trade & Commerce Co. Ltd. na dostawy mleka do Chin. Przewidywana wartość zamówień w ramach porozumienia ma wynieść 100 mln RMB. Producent piwa Van Pur zawarł natomiast porozumienie z Shanghai Greenland Global Commodity Trading Port Group, podano.