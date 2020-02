Pallad królem metali. Zostawia złoto daleko w tyle

Prawie 1600 dolarów za uncję (około 31 gram) - tyle warte jest obecnie złoto na giełdzie w Londynie. Można powiedzieć, że królewski kruszec odzyskuje blask , bo po załamaniu jego notowań w ostatnich latach, znowu wzbiły się do najwyższego poziomu od 2013 roku.

Złoto z królewskiego tronu zostało zepchnięte blisko rok temu i od tamtego czasu, mimo systematycznego wzrostu notowań, traci coraz większy dystans do palladu. Ten w trzy lata potroił swoją wartość.

Rajd na palladzie wcale nie musi się szybko skończyć. Jeffrey Currie z jednego z największych amerykańskich banków inwestycyjnych Goldman Sachs twierdzi, że metal może kosztować nawet 3 tys. dolarów za uncję. To oznaczałoby kolejne 700 dolarów, a więc o 30 proc. więcej niż kosztuje obecnie.

- Ten trend powinien się utrzymać dopóki producenci samochodów nie przejdą na platynę czy rod. Stanie się to jednak dopiero wtedy, gdy zaczną się poważne trudności ze zdobyciem palladu, bo utrudniłoby to produkcję aut. To jednak odległa perspektywa - ocenia Jeffrey Currie.