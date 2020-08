Panattoni wybuduje park City Logistics Warsaw Airport II o powierzchni 9 000 m2

"Znacząco ułatwi to dystrybucję towarów na końcowym etapie tzw. 'ostatniej mili'. Położenie magazynu daje natychmiastowy dostęp do doskonałej infrastruktury drogowej, nowych tras wylotowych z/do Warszawy, lotniska oraz dużego zasobu wysoce wykwalifikowanych pracowników. Warszawa to nie tylko największy i najbardziej atrakcyjny rynek logistyczny w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział CEO Panattoni. Robert Dobrzycki, cytowany w komunikacie.