Panattoni wynajęło ponad 2,1 mln m2 powierzchni w Polsce w 2020 r.

"Przy tak szybko rosnących zamówieniach internetowych oraz obrotach, firmy z branży e-commerce potrzebowały nowych powierzchni do zaspokojenia tego popytu. Jak szacuje Panattoni, inwestycje związane z branżą e-commerce stanowiły w tym roku blisko 30% realizacji dewelopera. Przykładem jest firma Globalway (wchodząca w skład grupy Costway), dostawca m.in. zabawek, mebli, akcesoriów sportowych i wyposażenia wnętrz z Chin, który wynajął całą powierzchnię w ramach Panattoni Park Tricity East IV (52 tys. m2). Gdańskie centrum dystrybucyjne ma ułatwić firmie handel nie tylko na rynku polskim, ale i w całej Europie. Wśród jej strategicznych partnerów Globalway znajdują się takie firmy jak Wallmart, Amazon, eBay, Wish czy Home Depot" - czytamy w komunikacie.

Duży wpływ na rynek najmu powierzchni magazynowych miały też sieci handlowe, które musiały udoskonalić swoje strategie omnichannel, koncentrując się bardziej na sprzedaży online i swoich sklepach internetowych. Wymuszało to na nich konieczność zabezpieczenia łańcucha dostaw i przestawienie się z dotychczas popularnego rozwiązania dostaw just-in-time oraz zabezpieczenie dodatkowej powierzchni magazynowej. W marcu tego roku deweloper wynajął 35 tys. m2 w Panattoni Park Gliwice III jednej z dużych sieci handlowych, która chciała realizować zamówienia internetowe produktów z segmentu nieżywnościowego jak odzież, akcesoria sportowe, ogrodowe czy do domu, w tym również sprzęt AGD. Najemca wprowadził się do parku już w kwietniu br., dzięki czemu zapewnił swoim konsumentom stały dostęp do oferty.