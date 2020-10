PARP ogłosiła konkurs z pulą 50 mln zł środków dla Krajowych Klastrów Kluczowych

Klastry to kooperacje przedsiębiorstw i innych organizacji, reprezentujących tę samą dziedzinę. Celem ich funkcjonowania jest współpraca, polegająca na dzieleniu się wiedzą i zasobami co pozwala na szybszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności członków takich grup na arenie międzynarodowej. Klaster kluczowy to klaster o szczególnym znaczeniu dla gospodarki kraju.