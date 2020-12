PARP: Wsparcie w programie 'Sukcesja w firmach rodzinnych' otrzymało 60 firm

Do programu " Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców" mogą zgłosić się przedsiębiorstwa prowadzone (w oparciu o umowę o pracę ) przez co najmniej dwóch członków rodziny. Przynajmniej jeden z nich musi mieć istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. To również te firmy, w których członkowie rodziny posiadają udziały większościowe. Chodzi o: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione, podano.

"Większość przedsiębiorców, których czeka zmiana pokoleniowa, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak długotrwały i skomplikowany jest to proces. Sukcesja to przekazanie własności, ale też wiedzy, doświadczenia i wartości. Wymaga rozstrzygnięcia kwestii prawnych i wprowadzenia zmian organizacyjnych. To jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają firmy rodzinne. Do tej pory w naszym programie wsparcie otrzymało 60 organizacji, a 50 wdrożyło konkretne rozwiązania w zakresie sukcesji" - powiedziała ekspertka z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP Urszula Golec, cytowana w komunikacie.