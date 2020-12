PCF Group na GPW. Ogromne zainteresowanie akcjami opóźniło debiut o ponad godzinę

Teoretyczny kurs, pokazujący cenę akcji na podstawie składanych zleceń kupna i sprzedaży, przez długi czas był na poziomie około 85 zł. To oznaczało aż 70-procentowy wzrost względem wartości ustalonej na debiut (50 zł). Przepisy giełdy w takiej sytuacji nakazują wstrzymać handel, by zapobiec zbyt drastycznym wahaniom i dezorientacji inwestorów.

Kolejny producent gier

Skąd tak wielkie zainteresowanie? PCF Group to kolejny przedstawiciel szybko rozwijającej się w Polsce branży gier wideo.

Obecnie spółka nie prowadzi własnej działalności wydawniczej. Tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty zależne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Projekty realizowane są przez studio projektowe People Can Fly.

Plany po debiucie

- Debiut spółki na giełdzie to bardzo ważne wydarzenie dla PCF Group. To zakończenie prawie 2 letniego procesu oraz intensywnej pracy całego zespołu nad przygotowaniem spółki do oferty publicznej - powiedział prezes Sebastian Wojciechowski podczas wideokonferencji poświęconej debiutowi.