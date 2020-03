Pekabex: Pandemia odbije się negatywnie na wynikach, szczególnie II kw. br.

"Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację, w tym uwarunkowania prawne związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ,zarząd emitenta nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w sposób wiarygodny określić wpływu jaki rozprzestrzenianie się koronawirusa będzie miało na stan europejskiej gospodarki, a co za tym idzie na popyt na usługi budowlane i przez to na działalność emitenta i grupy kapitałowej emitenta oraz ich wyniki finansowe. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w krótkim i średnim terminie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbiją się negatywnie na wynikach finansowych Grupy Pekabex, w szczególności wynikach za II kwartał 2020" - czytamy w komunikacie.

"W opinii zarządu zidentyfikowane obszary ryzyka to:

a) potencjalna utrata pracowników lub poddostawców oraz wstrzymanie produkcji lub opóźnienie świadczonych przez podwykonawców usług co może wpłynąć na przesunięcie terminów realizowanych przez emitenta kontraktów. Jednakże w opinii zarządu opóźnienia takie mogą być kwalifikowane jako siła wyższa i nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla wyników finansowych,

c) wstrzymanie budów realizowanych przez emitenta" - czytamy dalej.

Pekabex wprowadził środki zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podjął także decyzję o ograniczeniu dokonywanych inwestycji do wyłącznie niezbędnych do czasu kiedy skutki sytuacji rynkowej będą możliwe do bliższego oszacowania, podsumowano.