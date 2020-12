PFR pozyskał w sumie 2,5 mld zł z dwóch emisji obligacji

Emitowane obligacje zarówno do EBI jak i polskich banków będą podlegały wykupowi w 2027 roku. To już szósta i siódma emisja obligacji PFR od 27 kwietnia. W sumie PFR sprzedał już obligacje o wartości nominalnej 64,5 mld zł celem sfinansowania programu Tarczy dla mikroprzedsiębiorstw, MŚP, dużych firm oraz podmiotów należących do jednostek samorządu terytorialnego, podano w komunikacie.

"Dzisiejsza emisja - obok równoległej, objętej przez Europejski Bank Inwestycyjny - jest częścią działań PFR, mających na celu dalszą realizację finansowania tarczy dla dużych przedsiębiorstw oraz przygotowanie do tarczy 2.0. Rozmowy z Komisją Europejską przebiegają sprawnie i liczymy na zgody jeszcze w grudniu. Pozwoli to na start tarczy dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP zgodnie z planem w dniu 15 stycznia. Przed nami intensywny przełom roku" - skomentował prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

"Emisja do EBI odbyła się na atrakcyjnych dla PFR warunkach, podkreślono także. Udział EBI we wsparciu programów PFR to docenienie naszych wysiłków przez instytucję europejską oraz otwarcie drogi do przyszłej współpracy między obu instytucjami. Z kolei 6 emisja na rynku krajowym i kolejne emisje planowane na początek przyszłego roku to główne i sprawdzone źródło zasilania programów wsparcia PFR. Dziękuję tym razem zwłaszcza Pekao S.A. i mBankowi, które uczestniczyły w emisji oraz naszemu dealerowi PKO BP" - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak, odpowiedzialny za finansowanie programów tarczy.