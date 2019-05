PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną

Elektrownia fotowoltaiczna powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol na terenie świętokrzyskiej gminy Osiek. W najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Siarkopolu. Według wstępnych planów, do końca 2019 roku zostanie zawarta umowa uszczegółowiająca warunki współpracy, a elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

"Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE , Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnychwarunkach" - wyjaśnił prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski.

Strony porozumienia wskazały ponadto, że inwestycja na terenie Kopalni Siarki Osiek wpisuje się w Program rozwoju fotowoltaiki grupy kapitałowej PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy zainstalowanej z energii słonecznej. W kręgu zainteresowania spółki są tereny niewykorzystywane w działalności GK PGE oraz takie, jak w Osieku, gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji.

W ramach współpracy GK PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania Grupy Azoty Siarkopol lub jako zapasowe źródło zasilania.

"Dzięki współpracy największych w Polsce grup: energetycznej oraz chemicznej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia PV, która będzie sprzedawać energię elektryczną bez wsparcia w postaci aukcji czy zielonych certyfikatów. Dzięki takim inwestycjom nie tylko zwiększamy udział OZE w naszym kraju, dostosowując się do wytycznych polityki klimatycznej UE, ale i przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki " - podkreślił p.o. prezesa PGE Energii Odnawialnej Arkadiusz Sekściński.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.