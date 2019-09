PGE rozmawia z kolejnymi partnerami nt. projektów fotowoltaicznych

"Chcemy być liderem rozwoju elektrowni fotowoltaicznych, nasze plany są bardzo ambitne. Chcemy w pełni wypełniać założenia, które są w PEP 2040. Nasze ambicje są takie, żebyśmy na te 10,2 GW przewidzianej w polityce energetycznej my uczestniczyli w 25%, a więc będzie to ok. 2,5 tys. GW" - podsumował Wasiłek.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.