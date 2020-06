PGE uruchomiła platformy intern. wspierające polskich producentów i usługodawców

"PGE w ramach działań związanych z kampanią uruchomiła na platformie handlowej PGE eSklep specjalną zakładkę z produktami oznaczonymi jako produkt polski z logo 'Polskie - kupuję to!' po to, aby klienci, którzy chcą wspierać polską gospodarkę bez problemu odnaleźli odpowiedni asortyment. PGE jest inicjatorem i operatorem platformy handlowej PGE eSklep, w którym oferowane są produkty i usługi przez podmioty z różnych branż. W ramach akcji 'Polskie - kupuję to!' PGE zachęca do współpracy przedsiębiorców, którzy mają w swojej ofercie artykuły wyprodukowane w Polsce i za pośrednictwem PGE eSklepu chcą dotrzeć do nowych odbiorców" - czytamy w komunikacie.

"Zapraszamy wszystkich polskich przedsiębiorców do współpracy w ramach 'Polskie - kupuję to!'. Zgłasza się do nas wiele polskich firm zainteresowanych dołączeniem do akcji 'Polskie - kupuję to!'. To dla nas bardzo ważne, ponieważ głównym założeniem projektu jest to, aby rozszerzał się na kolejne kręgi. Dlatego uruchamiamy kolejne narzędzia wspierające 'Polskie - kupuję to!', platformy: fachowcy.gkpge.pl i PGE eSklep wspierające rodzimych przedsiębiorców" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.