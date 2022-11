PGG może mieć kłopot, gdyż Bruksela nie spieszy się z odesłaniem odpowiedzi rządowi

Polski rząd już w marcu wysłał do Komisji Europejskiej wniosek notyfikacyjny w sprawie systemu wsparcia dla krajowego sektora wydobywczego węgla kamiennego. Bruksela jednak wciąż nie odpowiedziała na to pismo. Zwłoka stwarza pewne ryzyko dla Polskiej Grupy Górniczej, co zauważa sama spółka w swoich dokumentach finansowych.