PGNiG: Decyzja UOKiK potwierdza szkodliwość Nord Stream 2 dla rynku gazu

"PGNiG - podobnie jak prezes UOKiK - postrzega zmianę formuły realizacji projektu Nord Stream 2 jako próbę ominięcia zgłoszonych w 2016 roku zastrzeżeń prezesa UOKiK wobec koncentracji polegającej na utworzeniu spółki Nord Stream 2 AG. W stanowisku przekazanym do prezesa UOKiK PGNiG argumentowało, że biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe cechy transakcji, poprzez podpisanie i przystąpienie do realizacji umów na finansowanie budowy Nord Stream 2 doszło do zrealizowania zamiaru koncentracji i powołania wspólnego przedsiębiorcy" - czytamy dalej.

"W tym kontekście należy również przypomnieć o wysiłkach podejmowanych przez Gazprom oraz jego partnerów biznesowych dążących do przekonania państw członkowskich i instytucji UE, że Nord Stream 2 nie podlega pod zasady tzw. III pakietu energetycznego UE, które to starania do dzisiaj nie zakończyły się sukcesem. Pokazuje to, że projekt Nord Stream 2 nie jest zwykłym projektem biznesowym, lecz projektem opartym na założeniu, że obowiązujące prawa państw członkowskich czy prawo UE mogą zostać ominięte" - podkreślono.