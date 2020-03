PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2

O dopuszczeniu polskiej i niemieckiej spółki z grupy kapitałowej PGNiG do postępowania derogacyjnego zdecydował niemiecki regulator rynku energetycznego - Bundesnetzagentur na podstawie wniosków spółek z dnia 19 lutego 2020 roku, poinformowano.

Spółka Nord Stream 2 budująca gazociąg Nord Stream 2 chce wykorzystywać gazociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec bez konieczności udostępniania gazociągu stronom trzecim, rozdziału właścicielskiego (unbundlingu) oraz stosowania transparentnych i rynkowych taryf. W tym celu spółka Nord Stream 2 złożyła 10 stycznia 2020 roku do Bundesnetzagentur wniosek o udzielenie derogacji, choć procedura derogacji od stosowania prawa UE przewidziana została w nowelizacji dyrektywy gazowej wyłącznie dla gazociągów, które zostały ukończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji (23 maja 2019 roku), wyjaśniono.