PGNiG i Startup Hub Poland rozpoczęły III rundę programu Poland Prize

Tym razem do akceleracji w Polsce wybrano 11 startupów z 462 zagranicznych zespołów, które zgłosiły się do trzeciej rundy programu Startup Hub: Poland Prize. Zakwalifikowane startupy przyjechały m.in. z Estonii, Litwy, Austrii, Niemiec, Danii i USA. Każdy z nich miał zaprezentować własny projekt, a także wskazać wizję rozwoju i potencjalnego wdrożenia w Polsce. Wśród wybranych innowacyjnych rozwiązań znalazły się m.in. przenośny generator na ogniwo paliwowe z wymiennymi zbiornikami wodoru do wielokrotnego napełniania, fotogrametryczne oprogramowanie, które może wesprzeć proces poszukiwania węglowodorów, platformy wykorzystujące AI do analizy Big Data oraz do sterowania internetem rzeczy w zastosowaniach przemysłowych i nowa przyjazna środowisku technologia chłodzenia i mrożenia, podano.

"Kolejna runda Startup Hub: Poland Prize z naszym udziałem przynosi nowe interesujące projekty. Szczególnie ciekawie zapowiadają się te wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz rozwiązania przemysłowego IoT. Dzięki ścisłej współpracy z Fundacją docieramy do coraz ciekawszych innowacyjnych rozwiązań. Nie ukrywam, że wiążę duże nadzieje z tą ostatnią już rundą programu. Nasz plan minimum to nawiązanie współpracy technologicznej z przynajmniej jednym zespołem z każdej rundy. To ambitny plan, zarówno dla nas, jak i startupów, biorąc pod uwagę krótki czas programu, złożoność naszych procesów technologicznych oraz różne ograniczenia wynikające chociażby z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Po pierwszej, wiosennej rundzie programu akceleracyjnego Startup Hub: Poland Prize PGNiG wybrało do współpracy brytyjski startup Spottitt, który stworzył system analizujący zdjęcia satelitarne Ziemi i ułatwiający planowanie lokalizacji oraz monitorowanie infrastruktury energetycznej w trudno dostępnych miejscach. Obecnie trwa pilotażowe wdrożenie rozwiązania w Polskiej Spółce Gazownictwa, firmie z grupy kapitałowej PGNiG. W drugiej rundzie również pojawiły się startupy z rozwiązaniami, które spotkały się z zainteresowaniem spółek z GK PGNiG. Aktualnie analizowane są m.in. rozwiązania do odzyskiwania energii w oparciu o turboekspandery, oczyszczania płuczek wiertniczych i optymalizacji procesów spalania, przypomniano.

"Trzecia runda rekrutacyjna do programu Startup Hub: Poland Prize potwierdza, że Polska jest coraz bardziej widoczna na międzynarodowej mapie nowych technologii. Tym razem do programu zgłosiły się spółki z niemalże gotowymi prototypami i przygotowanym planem rozwoju firmy. Dla większości startupów Polska jest kolejnym punktem realizacji strategii biznesowej. Program Poland Prize i współpraca z takimi partnerami, jak PGNiG zachęca zagranicznych przedsiębiorców m.in. do przeniesienia swojego centrum operacyjnego nad Wisłę" - skomentował dyrektor ds. strategicznych w Fundacji Startup Hub Poland Vikas Malhotra.

PGNiG oraz Fundacja Startup Hub Poland współpracują przy realizacji programu Startup Hub: Poland Prize od lutego 2019 roku. Startup Hub Poland odpowiada za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego. W sumie w ramach programu odbędą się trzy rundy. Docelowo do końca roku powstanie w Polsce 26 innowacyjnych zespołów startupowych, które pracować będą nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). PGNiG jest strategicznym partnerem projektu, który wśród zagranicznych startupów poszukuje ciekawych, innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne spółek z GK PGNiG. Wszystkie wybrane zagraniczne projekty po utworzeniu swoich spółek w Polsce otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. EUR (non-equity grant) ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Startup Hub Poland jest jedną z sześciu organizacji wybranych przez PARP, która może rozdysponować grant o wartości 5 mln zł. W ramach Poland Prize Fundacja przyciąga zespoły naukowców i przedsiębiorców testujące rozwiązania z zakresu energetyki i ICT, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane, a także istniejące startupy, które realizują już innowacyjne projekty za granicą, ale chciałyby je rozwijać także w Polsce.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

