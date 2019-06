- Zgodnie z zapisami porozumienia wolumen LNG odbieranego z terminalu Plaquemines począwszy od 2023 roku został zwiększony z 1 mln do 2,5 mln ton rocznie (tj. z 1,35 do 3,38 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) - czytamy w komunikacie.

Tym samym łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 mln ton LNG rocznie (co odpowiada ok. 4,73 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji). W ramach tej ilości 1 mln ton pochodzić będzie z terminalu Calcasieu Pass, a 2,5 mln ton - z terminalu Plaquemines.

- Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze strategiczne partnerstwo z Polską i PGNiG, jedną z najważniejszych międzynarodowych firm naftowych i gazowych w Europie. Budowa naszego terminalu Calcasieu Pass przebiega zgodnie z planem, a to porozumienie potwierdza naszą zdolność do zaoferowania naszym zagranicznym partnerom niedrogiego LNG także z terminalu Plaquemines. Oba terminale będą korzystać z tych samych wydajnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, które zapewnia firma Baker Hughes, spółka z Grupy GE (BHGE) - oświadczyli Mike Sabel i Bob Pender, prezesi Venture Global LNG.

Kontrakty PGNiG z Venture Global LNG zostały zawarte we wrześniu 2018 roku na 20 lat w formule FOB (Free-on-Board). Oznacza to, że od momentu załadunku w terminalu skraplającym to nabywca, czyli w tym wypadku PGNiG, dysponuje ładunkiem LNG i może decydować o jego porcie docelowym - skierować go do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku.