PGNiG uczestniczy w prowadzonym przez Equinor projekcie Power-from-Shore

"Bierzemy udział w projekcie, który pozwoli na zbliżenie się Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do osiągnięcia celu zerowej emisji gazów cieplarnianych w perspektywie 2050 roku. Realizujemy go z naszymi partnerami na koncesjach. To ważne przedsięwzięcie dla firm zaangażowanych w poszukiwanie i wydobycie na szelfie. Poza korzyściami środowiskowymi działania te przełożą się na zmniejszenie opłat za emisje, a to oznacza poprawę ekonomiki złóż" - skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.