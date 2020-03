PHN chce dokonywać kolejnych akwizycji, być może już w 2020 roku

"Akwizycje będą kontynuowane. Monitorujemy rynek w poszukiwaniu projektów spełniających nasze wymagania. Wpływ pandemii ogranicza, nie zmienia to jednak faktu, że się przyglądamy. Nie chcę składać deklaracji [kiedy nastąpią akwizycje]; na dziś nie wykluczamy, że w bieżącym roku" - powiedział prezes Marcin Mazurek podczas wideokonferencji prasowej.

Dodał, że trudno oczekiwać, by "poważne akwizycje", np. pracujących projektów biurowych, nastąpiły jeszcze w I półroczu 2020 r.

"Prowadzimy negocjacje w ramach nabycia kilku projektów pracujących i jednego aktywa gruntowego, co do którego - jeśli pandemia nie przeszkodzi - mamy szansę zakończenia jeszcze w I półroczu br. To będzie grunt w dużym mieście poza Warszawą" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Jacek Gdański.