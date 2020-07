PHN zwiększył udział w parku magazynowym Hillwood & PHN Pruszków do 100%

Inwestycja Hillwood & PHN Pruszków obejmuje 4 budynki magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50,6 tys. m2, położone na 17-ha terenie. Projekt znajduje się w miejscowości Parzniew, 3 km od węzła "Pruszków" (autostrada A2) i 20 km od centrum Warszawy, co zapewnia dostęp do głównych dróg transportowych w kraju: autostrady A2 łączącej Warszawę - Poznań - Berlin, a także do obwodnicy Warszawy - trasy S8/S2, zaznaczono.