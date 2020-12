Piątek z UW: Warunki przetargu na obsługę prawną aukcji 5G niezwykle wyśrubowane

UKE opublikował odpowiedzi na zapytania oferentów, którzy mieli wątpliwości i pytania o wiele wytycznych przetargu jak m.in.: uzasadnienia dla wprowadzenia obowiązku posiadania przez wykonawcę polisy na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł, wymagania, aby wykonawca dysponował zespołem składającym się z co najmniej 5 prawników, spośród których co najmniej 2 osoby posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, w zakresie prawa, czy wreszcie definicji i rozróżnienia używanych pojęć cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo.

"Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) od zawsze podnosi kwestię bezpieczeństwa prawnego aukcji 5G, które jest niezwykle istotny z rynkowego punktu widzenia. Jeżeli prezes UKE uznaje, że potrzebuje więcej zasobów do realizacji tego procesu, pozostaje nam tylko nadzieja, że to w procesie pomoże, i a nie wpłynie na opóźnienie aukcji. Niezmiennie czekamy na pilne ogłoszenie aukcji, ponieważ zależy nam, żeby Polska nie spadła z topowej pozycji, jaką ma obecnie na tle innych krajów UE w zakresie usług mobilnych. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury to dzisiaj podstawa do rozwoju gospodarczego, społecznego i państwowego"- napisano w przekazanym ISBtech stanowisku PIIiT.