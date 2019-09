technologie 1 godzinę temu

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Dane gromadzone w różnego typu rejestrach administracyjnych mogą być używane również do analityki, niezbędnej do kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, a przetworzone w odpowiedni sposób mogą wspierać rozwój gospodarczy, społeczny i naukowy kraju, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane IDC.