Pierwsze produkty Pharmeny zostały sprzedane na platformie T-mall w Azji

"W ocenie zarządu, wprowadzenie do sprzedaży przez dystrybutora chińskiego na platformie internetowej T-mall może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży produktów spółki w Azji. Współpraca z dystrybutorem chińskim ma na celu dalszą ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji strategii spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji produktów" - czytamy w komunikacie.

Powyższą informację podano, ponieważ wprowadzenie do sprzedaży produktów spółki na terenie Chin przez chińskiego dystrybutora na platformie internetowej T-mall może mieć istotny wpływ na osiągane przez Pharmena S.A. przychody ze sprzedaży produktów, podsumowano.

Internetowa platforma sprzedaży Tmall.com to chińskojęzyczna strona internetowa dla handlu detalicznego online dla klientów indywidualnych (B2C), prowadzona w Chinach przez Alibaba Group. Jest to platforma dla lokalnych chińskich i międzynarodowych firm do sprzedaży towarów markowych konsumentom w Chinach kontynentalnych, Hongkongu, Makau i na Tajwanie. Jest największą platforma w Azji handlu detalicznego dla klientów indywidualnych (B2C). Ma ponad 500 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.