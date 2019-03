PiS Index kolejna porażka. Spółki państwowe w defensywie

W tym roku PiS Index stracił 1,5 proc. w porównaniu do 1,6 proc. wzrostu WIG20 i 6,6-procentowego wzrostu mWIG40. Innymi słowy, firmy państwowe radziły sobie gorzej niż cały rynek.

Na końcu tabeli zmian kursu są Enea , Kogeneracja i JSW . Wszystkie zaliczyły zjazd ponad 10-procentowy. Między 8 a 9 proc. spadły cztery inne spółki: PZU , Bogdanka, Orlen i PGNiG . Dwa ostatnie przypadki, jak niedawno pisaliśmy to konsekwencja odchodzenia od surowców rosyjskich.

W przypadku gazu, PGNiG nie dość, że musi przeprowadzać regazyfikację, która w ubiegłym roku kosztowała 366 mln zł, to prawdopodobnie i sam gaz jest droższy, o czym świadczą straty na obrocie.

Za to świetny czas ostatnio ma KGHM, który dzięki wysokim cenom miedzi odbudował zyski. Obniżyły się też koszty wydobycia w kopalni w Chile, która od ubiegłego roku okazała się najbardziej rentowna w grupie.

Sprawdziliśmy jeszcze, jak to wyglądało od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych. Ciekawa sprawa - PiS Index prawie nie zmienił swojej wartości, tracąc zaledwie 0,9 proc. W tym czasie WIG20 zyskał 9,6 proc. a mWIG40 11,3 proc. Wymiana menadżerów i nawet obniżenie ich pensji jak widać nie wpłynęło na lepsze notowania spółek. To wnioski generalne.

Oczywiście były chlubne wyjątki. Jak JSW, który urósł od wyborów w 2015 roku o aż 358 proc., dzięki wyjściu na prostą po wzroście cen węgla koksującego. Wart wyróżnienia jest też Lotos ze wzrostem 191 proc. Lata inwestycji w nowoczesność rafinerii zaczynają się zwracać, a spółka jest efektywna. Do tego kończy się program EFRA, dzięki któremu z jednej baryłki ropy Lotos wytworzy o wiele więcej produktów.

Tak czy inaczej, od ostatnich wyborów, czyli w ostatnich trzech latach i pięciu miesiącach zdecydowanie nie opłaciło się trzymać pieniędzy w akcjach spółek państwowych. Szczególnie w Banku Ochrony Środowiska, który rewolucję w strukturach przypłacić długim czasem na minusie. Jego akcje od ostatnich wyborów do Sejmu spadły o 64 proc.

Druga na liście strat jest Grupa Azoty (-56 proc. od wyborów), jeszcze do końca ubiegłego roku cierpiąca na wysokich cenach gazu.

Poza hossą, czyli nawet w czasie wzrostów, ale spokojnych, niestety wygląda na to, że trzymanie akcji firm z udziałem państwa się nie opłaca. Prawie zawsze stopy zwrotu na nich były gorsze niż to, co pokazała reszta rynku. Najwyraźniej w przypadku zachwiań w gospodarce inwestorzy bardziej przekonani są, że dotkną spółki państwowe niż prywatne.