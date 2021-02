PKN Orlen zakłada stopniową odbudowę marży rafineryjnej w 2021 r.

Warszawa, 04.02.2021 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się wzrostu marży rafineryjnej w 2021 r. w porównaniu do średniej z 2020 r., jednakże wzrost ten będzie powolny do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o ok. 3,7 mbd (w tym o ok. 1,7 mbd w Europie), co może potrwać kilka kwartałów, podała spółka.