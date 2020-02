PKN Orlen zakończy modernizację 2 instalacji w Płocku kosztem 330 mln zł w 2020

"Chodzi o instalację hydrokrakingu, modernizowaną kosztem ok. 150 mln zł, dzięki której produkcja oleju napędowego wzrośnie o 100 tys. ton, a EBITDA koncernu o ok. 80 mln zł, a także instalację HON6, modernizowaną za ok. 180 mln zł, co doprowadzi do wzrostu produkcji diesla o 150 tys. ton i wzrostu EBITDA o ok. 120 mln zł" - powiedział Obajtek.